Ethel Pozo sorprendió al revelar que pidió un préstamo bancario para pagar su boda con el productor Julián Alexander. Al saber esto, Magaly Medina opinó que esto no sería del agrado de Gisela Valcárcel ya que el hermano de Michelle Alexander debería ser la persona que asuma los gastos del matrimonio.

MIRA AQUÍ: Melissa Paredes podría ir a la cárcel si se comprueba extorsión y chantaje al Gato Cuba

“A su mamá le pedirá un préstamo, no le va a pedir a un banco, y en todo caso, el que debe pedir un préstamo debe ser Julián Alexander, por algo una cuando se casa ya no se casa con alguien que esté pidiendo un préstamo para hacer la boda, te casas con alguien que te colabora en la misma manera que tú lo haces”, comentó Magaly durante su programa de ATV.

La ‘Urraca’ dijo también que Julián Alexander no sería del agrado de Gisela por su rol en la empresa de su hermana Michelle Alexander.

“Yo creo que a Gisela estas cositas no le deben de gustar, por eso es que hasta ahora no le hemos escuchado ningún elogio hacia el futuro yerno. Saben que Ethel es la única heredera de su madre, Gisela Valcárcel ha forjado una fortuna considerable y el día que no esté, la que va a heredar todo el imperio es Ethel, no va a ser el marido que la acompañe y el heredero que hace, el heredero (Julián Alexander) es un productor de exteriores, de novelas, de la empresa que no es suya sino de su hermana mayor que es Michelle Alexander. Entonces él es solo un empleado más en la compañía de su hermana. Ustedes creen que eso le va a gustar a Gisela, no lo creo”, comentó.

“Qué mala suerte con sus yernos, el anterior también trabajaba en su revista, era un fotógrafo que ella lo puso a trabajar en la revista que ella tenía. Así pasa pues, no siempre se puede tener todo en la vida”, agregó Magaly Medina.

LO MÁS VISTO:

Alpaca bebé es paseada en centro comercial de Lima como mascota (VIDEO)

Ricardo Morán y su polémico comentario sobre Dios: “la vida con el diablo es ser Mick Jagger”

Caso Melissa Paredes: ¿Cuál es la diferencia entre chantaje y extorsión?

Nana de hija de Ale Venturo la denuncia por coacción: quiere que firme algo para mentir

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes nuevamente enfrentados: ¿Qué significa ‘indemnidad sexual’ y qué implica?