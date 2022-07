Se defiende. La ex presentadora de televisión Melissa Paredes rompió su silencio en medio del más reciente escándalo que vive junto a su exesposo y padre de su menor hija, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La modelo acusó a su expareja de afectar la “indemnidad sexual” de la pequeña hija de ambos. Según el programa “Magaly TV La Firme”, Paredes llamó a la una de la mañana al deportista, semanas atrás, y le pidió acudir a una comisaría antes de denunciarlo.

“Como sea quieren verme a mí como la mala, yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas pero no me pueden tildar de eso”, manifestó al programa “Amor y Fuego”.

Además, se refirió al video donde su hija, según su testimonio, confiesa ser víctima de un presunto abuso sexual.

“Cuando vino el otro día a recoger a su hija también le dije ‘Mira, mira el video’, le digo, y se lo puse y me sacó la mano. Me dijo ‘No Melissa, yo no necesito ver nada’”, señaló.

