Melissa Paredes no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina, quien en la reciente edición de su programa calificó de repugnante el audio que la modelo grabó durante una llamada que sostuvo con Rodrigo Cuba y con el que presuntamente lo habría chantajeando.

La exconductora de “América Hoy” ofreció unas declaraciones al programa “Amor y Fuego” de Willax TV en las que cuestionó la actitud de la periodista contra ella y su ciega defensa al futbolista y padre de su hija; e incluso, deslizó que pudiera ser “una cortina de humo” y que la usan a ella como “carne de cañon”.

“Por cierto, cómo esta mujer que se llama Magaly Medina va a incitar al odio de esa manera, diciendo: ‘Si yo me encontrara a Melissa Paredes en una avión, en la calle, donde sea, la agredo, le digo su vida en su cara’ (…) Voy a tomar medidas porque eso no se puede hacer conmigo ni con nadie y menos por defender como sea a una persona (Rodrigo Cuba), no se por qué”, dijo.

“Y también deberían investigar porque tanto se ensaña conmigo. Ella dijo explícitamente: ‘Por dinero hace todo... ¡Claro! Porque cómo vas a pedir a cambio de mi silencio, dinero’... ¿En qué momento digo yo eso? ¡Nunca! Y cada vez inventaba más cosas... Es increíble, es descabellado totalmente, perdona pero ya me sacaron de mis casillas... Con mi hija no se mete nadie, no es posible, ya es mucho”, agregó.

La exparticipante de “Reinas del Show” también indicó que “se supone que este tema era privado, se supone que era de tres, se supone que él ya no quería exponer más a su hija. Ayer me lo dijo en la cita con la psicóloga y estuvimos hablando muy bien; sin embrago, se sienta su abogado a decir que soy una loca, que estoy enferma, que me van a quitar a mi hija, que van a tomar cartas en el asunto poniéndome a mi como una psicópata... Esto parece ya algo político, una cortina de humo total y yo soy su carne de cañón”.

Finalmente, Melissa Paredes le envió un mensaje a Rodrigo Cuba: “Que piense en su hija antes de seguir haciendo lo que está haciendo porque ni el dinero ni nada va a sanar lo que su hija cuando crezca va a ver. Porque al principio los dos las fregamos ...). pero este tema es otra cosa, es mayor, nunca debió salir, nunca debió ser expuesto y su abogado nunca debió sentarse a decir todo eso de la madre de su hija y menos exponer así a la bebe. Eso no es ético y menos cuando hay una investigación de por medio”.

