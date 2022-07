Melissa Paredes utilizó las cámaras de Amor y Fuego para responderle a Magaly Medina, pues la conductora de TV, en su último programa, la llamó sociópata, zorrillo apesto, entre otros. Además, la popular Urraca afirmó que si se la encuentra en un avión o aeropuerto, huiría de ella.

“Creo que Melissa Paredes tiene una personalidad de rasgos sociopáticos evidentes. Esta mujer debe ser tratada y evaluada no solo por psicólogos, sino por psiquiatras para saber cuál es su grado de sociopatía”, indicó Medina.

Luego continuó con: “yo no resistiría estar así, con una mujer en la misma sala. Ojalá nunca me cruce en ningún avión ni un aeropuerto con esta Melissa Paredes, porque yo huiría de ella, como si fuera el zorrillo apestoso. No quisiera contaminarme, ni siquiera quisiera respirar el mismo aire de una, que se llama mujer o madre, que está al costado mío, respirando”.

Melissa Paredes le responde en Amor y Fuego

Melissa, muy furiosa, le contestó a Magaly Medina y afirmó que incitar al odio, no se le hace a nadie. Además, expresó que tomará cartas sobre el asunto.

“Por cierto, cómo esta mujer que se llama Magaly Medina va a incitar al odio de esa manera, diciendo: ‘Si yo me encontrara a Melissa Paredes en una avión, en la calle, donde sea, la agredo, le digo su vida en su cara’ (…) Voy a tomar medidas porque eso no se puede hacer conmigo ni con nadie y menos por defender como sea a una persona (Rodrigo Cuba), no se por qué”, dijo.





