A través de una llamada telefónica, Pato Quiñones se comunicó con el programa Amor y Fuego para romper su silencio y revelar que los chats que fueron filtraros en redes sociales de él, conversando con Andrea San Martín, son reales.

“Nosotros nos hemos cruzado antes, en los pasillos de la televisión y desde la pandemia empezamos a hablar por redes. Cuando empezamos a conversar, ella no estaba con Sebastián”, le explicó Pato Quiñones a Rodrigo González.

Luego continuó con: “Mi plan realmente era ver a mis amigos del colegio, a mis amigos de La Punta, a mis amigos del baile y a mi familia. Yo hice mis planes, las cosas no se dieron, no pude y ya, eso es lo que se vio”,

Andrea San Martín insiste en ver a Pato Quiñones

Cabe mencionar que el bailarín expresó que, ante la insistencia de Andrea para verlo, no deberían de preguntárselo a él, sino a ella.

“Yo ya no tenía otra manera de decirle ‘oye, sabes que yo no puedo’. No hay forma bonita de decir que no” , expresó.

