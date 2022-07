En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González utilizó unos minutos de su tiempo para comentar sobre la tensa entrevista que tuvo con Zully Pinchi. El conductor de TV reveló que ella vino con un libro que quiso promocionar.

“Ella vino con un libro que jamás llegó a promocionar porque la echamos antes. No, la invitamos con respeto a retirarse”, expresó el popular Peluchín.

Luego continuó con: “ella no supo cómo manejar (las preguntas). Quería apelar y meter gente que no tiene nada que ver aquí. Mencionar a mi madre fue lo que me llevó a darme cuenta de que no merecía la pena seguir conversando con ella porque estaba dispuesta a meterse con lo que tenga que meterse con tal de evadir la pregunta”.





Zully Pinchi se entera EN VIVO que Rodrigo González es gay: “me rompiste el corazón”

Zully Pinchi estuvo presente en el set de Amor y Fuego, donde mantuvo una acalorada entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, ya que los conductores de TV le preguntaron sobre si mantuvo una relación sentimental con Martín Vizcarra.

Durante la entrevista, Zully Pinchi se enteró que Rodrigo González es gay, expresando que le “rompió el corazón” pues para ella, el popular Peluchín es muy “guapo”.

“¿Y tú te has pachamanqueado a Rodrigo, Gigi?”, respondió Zully Pinchi a Gigi Mitre, pero ella le acotó lo siguiente: “yo, no, él es gay”.

“No sabía, tan guapo y gay (...) no lo puedo creer, me rompiste el corazón, no es piropo, es verdad, mira los ojos que tienes”, expresó Pinchi.





