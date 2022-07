Zully Pinchi estuvo presente en el set de Amor y Fuego, donde tuvo un enfrentamiento con Rodrigo González y Gigi Mitre, ya que los conductores de TV le preguntaron si alguna vez tuvo un romance con Martín Vizcarra.

“Para qué me invitas Rodrigo, yo no puedo ir donde una señora que no conozco para decirle algo que no me compete. Lo que yo tenga que hacer será en un tribunal, no tengo por qué contarles a ustedes... yo tengo muchas opiniones de ustedes, dos que no se las digo por respeto a ninguno. Ustedes me están faltando el respeto, pero en mi corazón no hay odio ni resentimiento”, expresó Zully.

“Lo último que yo te voy a permitir es que me faltes al respeto, me estás faltando al respeto, nada es para siempre”, contó.

Luego continuó con: “¿tú respetas a las mujeres?, pues no me estás respetando, la señorita me acaba de acusar de algo, que me lo demuestre, quiero pruebas (...) tú no tienes respeto a las mujeres, no es la primera vez que le faltas el respeto a una mujer, así eres tú.





Cabe mencionar que Rodrigo González y Gigi Mitre dejaron en claro que si ellos la habían invitado al programa era para realizarle preguntas incómodas, además que consideraban que no le estaban faltando el respeto en ningún momento.

“Usted respete a la mujer de Vizcarra, si piensa con tanta sororidad como dice. No debió meterse en el medio de un matrimonio. No debería estar aquí lucrando con esto y jugando al mensaje ambivalente para buscar notoriedad”, respondió el compañero de Gigi Mitre.

