Miguelito Barraza denunció que fue víctima de una estafa por parte de un productor de televisión. El cómico asegura que grabó más de 15 programas; sin embargo, no recibió un pagó por su trabajo.

“Estoy bastante decepcionado con este tipo, el productor que me contactó para conducir este programa, tuvimos un acuerdo y grabé 15 programas para la televisión, he invertido mi tiempo y mis ganas de hacer algo chévere y nunca me pagó ni un sol. El primer programa salió en Panamericana Televisión y ahora ni me contesta el teléfono, se hace el loco conmigo”, contó Miguelito al diario Trome.

Barraza también comentó que se viene recuperando satisfactoriamente de la operación que se realizó en los ojos.

“Me encuentro bien, ya estoy recuperado. Estuve una semana en descanso absoluto, sin mirar televisión ni leer, y ahora solo me queda seguir trabajando y estoy retomando con fuerza los shows. También acabo de regresar a la radio y he vuelto renovado para seguir haciendo reír al público”, comentó.

Al ser consultado sobre su permanencia en los escenarios, Miguelito Barraza dijo: “Yo no tengo fecha de caducidad, voy a trabajar hasta el último día de mi vida, el aplauso del público me llena de energía”.

