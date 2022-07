Nuevamente en el ojo de la tormenta. La ex chica reality Andrea San Martín fue acusada por su expareja Juan Víctor Sánchez, también padre de su menor hija, de “amenazar” a este con “hackear” sus cuentas en redes sociales.

El piloto dialogó con el programa “Amor y Fuego” y mostró un revelador audio donde San Martín se refiere a dicho tema.

Según detalló, su exnovia le pedía “eliminarla” de Instagram pues este “podía postear ciertas cosas que podían afectar su imagen”. “Me amenazó con hackearme mi cuenta”, aseguró.

“No me puedes hackear, tampoco, si eso es lo que has tienes en mente...”, afirma Sánchez en la grabación, palabras que la empresaria respondió con contundencia: “No es lo que he pensado, es lo que voy a hacer igual”.

