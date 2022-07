Arremete. La ex conductora de televisión Andrea San Martín denunció a su expareja y padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, por la presunta divulgación de sus chats personales.

La ex chica reality fue víctima de la difusión de sus conversaciones con el bailarín Pato Quiñones, a quien le “insistió” para reunirse pese a que este se encuentra en México.

El hecho produjo que la actual pareja de San Martín, Sebastián Lizarzaburu, le reclamara dicha situación. El tenso enfrentamiento entre ambos, a través de mensajes en Instagram, también fue difundido.

“Nunca tuve acceso a su iCloud. Yo le presté un teléfono, de buena fe, por ser la mamá de mi hija. (…) Con ella ese celular lo reseteamos, ese teléfono no lo usaba con su cuenta ni nada por el estilo (…) ¿En qué me beneficiaría acceder a esa información? (…) Sí me preocupa, de repente, porque esto ocasionó una discusión entre ellos y eso sí puede afectar a mi hija”, se defendió Sánchez.

