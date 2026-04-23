Fernando Rospigliosi se pronunció sobre las iniciativas que se vienen evaluando en el Parlamento en relación con el presidente José Balcázar, en medio de la controversia generada por la compra de aviones F-16.

Rospigliosi señaló que, desde su interpretación, la vacancia sería el mecanismo constitucional más adecuado.

Sin embargo, precisó que, si se presenta una moción de censura con las firmas necesarias, esta deberá ser debatida siguiendo el procedimiento establecido. “Si se presenta, habrá que debatirla en el Pleno”, indicó.

También sostuvo que la situación vinculada a la adquisición de las aeronaves habría sido superada tras el cumplimiento del pago acordado, lo que permite continuar con el proceso para la Fuerza Aérea del Perú.