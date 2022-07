Rodrigo González “Peluchín”, conductor del programa “Amor y Fuego”, rechazó “defender” a la modelo Melissa Paredes en medio del último escándalo que esta protagoniza.

Días atrás, la periodista Magaly Medina consideró que González “parece ser el abogado” de la también actriz, quien acusó a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba de afectar la “indemnidad sexual” de la hija de ambos.

“Hay que preguntar lo qué dice una niña. Ella (Melissa Paredes) no miente al decir que esas pruebas existen, eso fue lo que dijimos”, respondió “Peluchín”.

Los comentarios de la “urraca” se produjeron luego que el presentador manifestó “creerle” a Paredes sobre el testimonio de la menor, palabras que quedaron registradas en un video al que accedió González.

“Todavía Magaly dice ‘no, ahí Rodrigo parece el abogado de Melissa Paredes’. Pero si la única que parece la abogada defensora, la primera, eres tú del Gato Cuba. No sabes ni de lo que estás hablando porque no has visto ese video”, increpó.

LO MÁS VISTO: