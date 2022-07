En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que Melissa Paredes le envió un video por Instagram sobre la prueba que su hija cuenta en el audio difundido en redes sociales.

“En este tiempo hemos visto a una Melissa mentir, exagerar, manipular, es verdad, también hemos visto al Gato guardando silencio. Si bien es cierto es difícil creerle a Melissa Paredes, por su comportamiento como pareja, por las mentiras, les voy a decir que esto lo separen porque en este caso me parece muy ligero salir y dar una opinión de una mamá si no has visto lo que Gigi y yo hemos visto hace unos minutos”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “no podemos salir y decir ‘quítenle a la hija’, a diagnosticar, a hablar de enfermedades mentales. Melissa es una cínica serial, una mentirosa, una manipuladora, pero no miente en lo que dijo de la hija, yo lo he escuchado y Gigi también. Lo que hemos visto y escuchado no hay forma de manipularlo”,





Melissa Paredes le responde a Magaly Medina: “Deberían investigar porque se ensaña tanto conmigo”

Melissa Paredes no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina, quien en la reciente edición de su programa calificó de repugnante el audio que la modelo grabó durante una llamada que sostuvo con Rodrigo Cuba y con el que presuntamente lo habría chantajeando.

“Por cierto, cómo esta mujer que se llama Magaly Medina va a incitar al odio de esa manera, diciendo: ‘Si yo me encontrara a Melissa Paredes en una avión, en la calle, donde sea, la agredo, le digo su vida en su cara’ (…) Voy a tomar medidas porque eso no se puede hacer conmigo ni con nadie y menos por defender como sea a una persona (Rodrigo Cuba), no se por qué”, dijo.

“Y también deberían investigar porque tanto se ensaña conmigo. Ella dijo explícitamente: ‘Por dinero hace todo... ¡Claro! Porque cómo vas a pedir a cambio de mi silencio, dinero’... ¿En qué momento digo yo eso? ¡Nunca! Y cada vez inventaba más cosas... Es increíble, es descabellado totalmente, perdona pero ya me sacaron de mis casillas... Con mi hija no se mete nadie, no es posible, ya es mucho”, agregó.

