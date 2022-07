En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron afectados tras escuchar el audio filtrado en redes sociales de Melissa Paredes y Gato Cuba. Los conductores de TV también revelaron que la también modelo les mostró un video donde ella conversa con su hija.

Según Rodrigo González, Melissa Paredes acudió a un pediatra para corroborar lo contado por su hija. Esto fue a las ocho. Cabe mencionar que el audio que circula en redes sociales es de 1 de la madrugada.

“Un doctor pediatra hizo hasta lo que su chamba le permite, ojo que no es un psicólogo, no es una cámara Gesell, no es una investigación, él como doctor la examinó”, dijo Gigi.

El popular Peluchín reveló que mañana sábado 2 de julio la familia en tiene su tercera sesión con el psicólogo para determinar por qué la niña hizo esas fuertes acusaciones contra su padre.

“El doctor le va decir el diagnóstico, el veredicto de lo que este episodio pudo haberse tratado o a dónde quiere llegar la niña, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere expresar. Estamos hablando de una criatura de cuatro años y solamente los especialistas van a saberlo, hasta ahí llegamos nosotros”, dijo el conductor.





Melissa Paredes le responde a Magaly tras incitar desprecio hacia ella: “Voy a tomar medidas”

Melissa, muy furiosa, le contestó a Magaly Medina y afirmó que incitar al odio, no se le hace a nadie. Además, expresó que tomará cartas sobre el asunto.

“Por cierto, cómo esta mujer que se llama Magaly Medina va a incitar al odio de esa manera, diciendo: ‘Si yo me encontrara a Melissa Paredes en una avión, en la calle, donde sea, la agredo, le digo su vida en su cara’ (…) Voy a tomar medidas porque eso no se puede hacer conmigo ni con nadie y menos por defender como sea a una persona (Rodrigo Cuba), no se por qué”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR