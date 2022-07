Melissa Paredes utilizó las cámaras de Amor y Fuego para dar sus descargos sobre la filtración de su audio donde le pide al Gato Cuba que vaya a la comisaría, para tratar un tema delicado que involucra a su mejor hija.

Cabe mencionar que el audio viene circulando en todas las redes sociales y está acompañado de miles de comentarios hacia Melissa Paredes, ya sean buenos o malos.

“Estoy diciéndole a mi abogado para ir a la policía de delitos informáticos para saber de dónde salió ese audio. Si bien es cierto, esto salió de mi celular porque fui yo quien grabó eso. Hay personas que tenían el audio porque yo se los brindé para que se mande a una Fiscalía y se hagan las investigaciones pertinentes”, explicó.

Luego continuó con: “ahora hay que ver quién de todas estas personas ha sido tan desgraciado o desgraciada de ponerlo en todo el Perú y exponer a mi hija. A mí que me digan todo lo que quiera, pero exponer a mi hija de esa manera no. Menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay de atrás”.





Melissa Paredes le responde a Magaly Medina: “Deberían investigar porque se ensaña tanto conmigo”

La exconductora de “América Hoy” ofreció unas declaraciones al programa “Amor y Fuego” de Willax TV en las que cuestionó la actitud de la periodista contra ella y su ciega defensa al futbolista y padre de su hija; e incluso, deslizó que pudiera ser “una cortina de humo” y que la usan a ella como “carne de cañón”.

“Y también deberían investigar porque tanto se ensaña conmigo. Ella dijo explícitamente: ‘Por dinero hace todo... ¡Claro! Porque cómo vas a pedir a cambio de mi silencio, dinero’... ¿En qué momento digo yo eso? ¡Nunca! Y cada vez inventaba más cosas... Es increíble, es descabellado totalmente, perdona pero ya me sacaron de mis casillas... Con mi hija no se mete nadie, no es posible, ya es mucho”, agregó.





