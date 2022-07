Daniel León, padre de la hija de Ale Venturo, actual pareja de Gato Cuba, estuvo a través de una llamada telefónica en el programa Amor y Fuego, donde reveló que detalles inéditos de su conciliación con la empresaria, lo cual llamó mucho la atención de los conductores de TV.

Cabe mencionar que en anteriores programas, Daniel León reveló que el papá de Gato Cuba es el intermediario entre Ale Venturo y él. Además, contó que en sus primeras conciliaciones, Jorge Cuba estuvo presente.

“Eran intensos mis intentos por comunicarme con Ale Venturo, porque no sabía nada de mi hija, para entender la situación, en qué nido está, tiene una nueva nana, qué nada le has puesto, yo no sabía nada. Al final me denunciaron y me quitaron a mi hija, pero al final la denuncia quedó archivada porque no había evidencia”, dijo.

Luego continuó con: “ desde la primera conciliación (apareció el padre de Rodrigo Cuba), donde yo perdí los papeles porque me tuvieron una trampa, una jugada horrible, en esa conciliación Ale llegó con su abogada y llegó con el señor Cuba, yo no lo conocía, no sabía que era hijo del ‘Gato’ ni nada, yo supuse que era su tío de Ale, estuvo presente. No tenía nada que ver ahí él”.





