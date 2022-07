Gisela Valcárcel confesó ante sus seguidores cuáles son sus reflexiones sobre el amor. En un extenso post de su cuenta de Instagram, la popular ‘señito’ dijo que había buscado respuestas en personas, pero que no las hayó en sus parejas.





“Desde chica busqué ser feliz, quería ser amada y claro amar… He buscado en personas las respuestas a mis múltiples preguntas y he querido que algunas personas llenen mis vacíos internos, gracias a Dios esto nunca se dio. Él me puede haberme enseñado a disfrutar tanto la vida. Él ha respondido mis preguntas y me ha llenado de amor”, posteó en Instagram.

“No tienes que estar acompañada(o) para ser feliz. La felicidad está dentro de nosotros, las respuestas están en nuestro interior, sólo si amas esta vida sentirás que la vida te ama, sólo si sabes que nunca estás solo(a) que hay alguien que te ama, empiezas a caminar con pasos seguros y lo más importante, disfrutas el viaje”, agregó.

Sus matrimonios

El sábado 10 de junio de 1995, Gisela Valcárcel se casó con el futbolista Roberto Martínez después de cinco meses de relación. Sin embargo, la que fue considerada “La boda del siglo” no tuvo un final feliz. En medio de rumores de infidelidad por parte del deportista, la pareja se divorció en 1998.

El 21 de octubre del 2006, y después de más de cuatro años de romance, la diva de la televisión se casó con Javier Carmona, gerente comercial de Frecuencia Latina. Luego de ocho meses de casados, la pareja solicitó el divorcio.

LO MÁS VISTO:

Ricardo Morán tras no estar en la final de ‘Yo soy 10 años’: “Contra el COVID-19, nadie puede”

Facundo González reveló que solo se ha enamorado de Paloma Fiuza tras terminar con Alexa Morisawa (VIDEO)

“¿Ya se puede ir a jugar futbol?” le preguntan a Aldo Miyashiro y él responde: el que quiera salir puede hacerlo

Dalia Durán aconseja a Melissa Paredes y a Gato Cuba: “resuelvan todo como adultos”

Andrés Hurtado confiesa que Michelle Alexander le dijo que su hija Josetty no servía para actuar