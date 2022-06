Hace unos días, Ricardo Morán expresó su opinión sobre el concepto de “mamá”, ya que para el productor de TV eso “es una especie de imposición que le hacemos a los niños”

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán.

Ahora, a través de Twitter, de manera indirecta, Gisela Valcárcel envió un mensaje en el que reflexiona acerca de lo importante que es una madre en la vida de las personas.

“Tener mamá es natural , venimos por una mamá sea que la conozcas o no siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se ENSEÑA.. solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar pero NO ME DIGAS QUE SI NO VEO A MI MAMÁ, no pensaré en eso!”, escribió Gisela Valcárcel.





Gisela respalda a Jazmín Pinedo ante críticas de Magaly por entrevista a Jefferson Farfán: “Eres inteligente”

Jazmín Pinedo utilizó varios minutos de su programa para responderle a Magaly Medina, quien lanzó una dura crítica a la conductora de “+Espectáculos” por la manera en que entrevistó al futbolista Jefferson Farfán en su casa.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia”, empezó diciendo Pinedo.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño usted se merece, que equivocada que está”, añadió Jazmín.

Gisela Valcárcel no fue ajena al descargo de Jazmín Pinedo y utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la conductora de “+Espectáculos”.

“No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad”, expresó ‘La Señito’ a través de un historial de Instagram.