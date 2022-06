Nuevamente en medio de la polémica. La modelo Melissa Paredes protagonizó un incómodo incidente durante su visita al programa Amor y Fuego.

La modelo acudió al espacio de televisión para conversar con los presentadores Gigi Mitre y Rodrigo González, quienes la interrogaron sobre su presunta infidelidad al futbolista Rodrigo “Gato” Cuba.

Durante su estancia en el canal de TV, la producción le ofreció a la ex reina de belleza pasar por el polígrafo para respaldar su versión de los hechos. Invitación que Paredes aceptó inicialmente para luego declinar.

Ahora, en un reportaje mostrado por el programa, se observa a la modelo pasar por el detector de mentiras detrás de cámaras. Ante la pregunta de si estaba “separada” o no de su exesposo cuando fue “ampayada”, en octubre del año pasado, la modelo respondió que sí; dicha respuesta sería una mentira según el polígrafo.

Melissa Paredes revela que el ‘Gato’ Cuba se niega a devolverle ropa que dejó en su depa: “Se quedó con todo”

Melissa Paredes volvió a referirse a su mediática separación de Rodrigo Cuba en una entrevista para “Amor y Fuego”, y reiteró que inicialmente intentaron divorciarse en buenos términos pese al ‘ampay’, pero que, al final, él se habría quedado con todas sus pertenencias.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz asegura que el futbolista se ha negado varias veces a devolverle los objetos personales que dejó en el departamento que ambos compartían.

“(Rodrigo y yo) teníamos un acuerdo. En una conversación nosotros nos dividimos hasta las cosas que nos íbamos a llevar cada uno, pero al final él se quedó con todo. Se quedó con todas mis cosas, hasta con mi ropa, mis zapatillas, mis lentes, cosas que le venido pidiendo desde hace tiempo y no me las da. No me da ni la vela que mi mamá me regaló de los santos”, cuestionó la influencer.

Al ser consultada sobre el porqué el futbolista se niega a devolverle sus pertenencias, Melissa Paredes aseguró que no ha recibido una respuesta válida.

“Le he pedido varias veces pero no me responde, o no quiere porque dice que ya me dio todo lo que me tenía que dar, (objetos) que, por cierto, las bajó en una bolsa de basura”, criticó.