Jessica Newton visitó el set de “Amor y Fuego” y habló sobre la polémica que se generó tras la elección de Alessia Rovegno como la Miss Perú 2022. Asimismo, la empresaria se refirió a las cuestionamientos que recibió por lucir un vestido verde en la final del certamen de belleza.

“(Mi vestido) lo mandó a hacer en Miami para unos 50 años de su amiga en Jamaica. Cuando llegó mi vestido no me quedaba y en lugar de amargarme me lo puse porque lo importante esa noche no era yo”, dijo la organizadora del Miss Perú.

Ante esta respuesta, Rodrigo González le increpó que “con el armario que tiene tendría otro más adecuado”.

Newton respondió que el vestido realmente le gustaba, además aprovechó para enviar un consejo a los televidentes.

“La verdad, me gusta el vestido y el verde siempre me ha traído buena suerte. En la medida en que una mujer se sienta bien por cómo se viste, está bien. Uno no se puede vestir para gustarle a los demás. Hoy estoy de blanco”, se justificó inmediatamente Newton.

Magaly Medina se burla de look de Jessica Newton

La figura de ATV no tuvo piedad y se burló del look que escogió Jessica Newton para la final del ‘Miss Perú Universo 2022′ que se realizó el 14 de junio en el set de “Esto es Guerra”.

“Vi que se ha perdido el glamour en las apariciones ahí. Supongo que dijo es ‘Esto es guerra’, entonces me pongo el pareo de la playa. La Newton estaba con el pareo. Ese vestido que se puso Johanna San Miguel tampoco le fue muy bien. Creo que todo fue elegido muy tarde, a la muy loca”, criticó la ‘urraca’.

VIDEO RECOMENDADO

Jessica Newton anuncia sanciones a Camila Camicoba y Yoko Chong

Jessica Newton anuncia sanciones a Camila Camicoba y Yoko Chong. (Latina)