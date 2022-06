En la reciente emisión de “JB en ATV”, los integrantes del programa dirigido por Jorge Benavides enviaron un saludo a sus progenitores por el Día del Padre; sin embargo, Dayanita no pudo evitar quebrarse al intentar dar su mensaje.

La actriz cómica apareció sentada en un sillón y de fondo empezó a sonar el tema “Mi querido viejo”, y tras unos segundos se desmoronó. Sus compañeros que estaban detrás de cámaras empezaron alentarla y finalmente logró componerse para enviar su mensaje.

“Vamos sí lo puedes hacer. Dale, dale. Di lo que sientes”, “Dos o tres palabras”, son las palabras con la que alentaron sus compañeros a Dayanita.

“Sé que es un día muy especial para todos los papás. Nunca tuve la oportunidad de compartir a mi papá...”, comentó en un inicio.

Tras ello, Dayanita reconoció públicamente que le costaba decirle te amo a su papá. Asimismo, aprovechó para dedicar un mensaje a su progenitora, a quien considera padre y madre para ella.

“Pero tengo a mi madre que gracias a ella estoy donde estoy y sé que se me hace difícil decir papá te amo, pero sé que cuidas a mi mamá de arriba, me proteges a mí y cada vez que me siento sola te pido que me lleves por tantas cosas que me han pasado acá, pero lo importante es que me dejaste al lado de mi madre. Mamá para mí siempre vas a ser padre y madre en esta vida. Te quiero mucho”, agregó.

TROME|Dayanita se conmueve por saludo del Día del Padre ( JB en ATV)

VIDEO RECOMENDADO

“JB en ATV”: ‘Yuca’ regresó a la TV en divertido sketch junto a Jorge Benavides

Tras varios meses alejado de la pantalla chica, el comediante formó parte de un hilarante sketch sobre las vacunas Sinopharm.