Los economistas Phillipe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2025, en reconocimiento a sus investigaciones sobre el impacto de la innovación y el cambio tecnológico en el crecimiento económico.

El Comité del Nobel destacó sus contribuciones al desarrollo de la llamada teoría de la “destrucción creativa”, concepto que explica cómo las nuevas tecnologías y el emprendimiento innovador reemplazan a las estructuras obsoletas, impulsando así el progreso económico.

Los teóricos de la “destrucción creativa”

El francés Phillipe Aghion, nacido en París en 1956, y el canadiense Peter Howitt, nacido en 1946, son considerados pioneros del Paradigma Schumpeteriano del Crecimiento, una teoría inspirada en las ideas del economista austríaco Josef Schumpeter (1883-1950).

Ambos académicos desarrollaron juntos la “Teoría Endógena del Crecimiento”, que sostiene que el conocimiento y la innovación son motores internos del desarrollo económico, y no factores externos como se creía antes. Entre sus obras más influyentes destacan Endogenous Growth Theory (MIT Press, 1998) y A Model of Growth through Creative Destruction, considerada una de las publicaciones más citadas en economía después de 1955.

Aghion, quien en su juventud militó en el Partido Comunista francés, es actualmente profesor en el Collège de France y en la London School of Economics. Howitt, por su parte, es profesor de economía en la Universidad de Brown (EE. UU.) y fue docente de la Universidad del Oeste de Ontario. Ambos recibieron en 2021 el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus estudios sobre la innovación.

Joel Mokyr: el historiador del crecimiento económico

El tercer galardonado, Joel Mokyr, es un economista e historiador nacido en Leiden (Países Bajos) en 1946 y nacionalizado estadounidense-israelí. Es profesor del Weinberg College of Arts and Sciences de la Universidad Northwestern y ha enseñado en Stanford, Chicago y Harvard.

Mokyr ha dedicado su carrera a estudiar la historia económica de Europa entre 1750 y 1914, con especial énfasis en la Revolución Industrial y las raíces intelectuales que impulsaron la innovación tecnológica. Su enfoque combina historia, economía y sociología para explicar cómo las ideas científicas y culturales dieron origen a la modernidad industrial.

Un Nobel que celebra la innovación

El Nobel de Economía 2025 reconoce así el papel de la innovación, la ciencia y el emprendimiento como fuerzas esenciales del progreso. Las teorías de Aghion, Howitt y Mokyr continúan siendo fundamentales para comprender cómo los países pueden estimular el desarrollo sostenible a través de la creatividad, la educación y la inversión tecnológica.