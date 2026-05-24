Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas este domingo tras un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la provincia pakistaní de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, informaron autoridades locales a la AFP.

El atentado ocurrió en Quetta, capital provincial, donde un vehículo cargado con explosivos impactó contra uno de los vagones del tren, provocando una fuerte explosión.

Entre las víctimas mortales se encuentran militares pakistaníes, según indicó un alto funcionario bajo condición de anonimato.

Explosión destruyó uno de los vagones

Imágenes difundidas desde la zona mostraron un vagón completamente destruido y volcado de costado, mientras rescatistas y civiles buscaban sobrevivientes entre los restos.

También se observaron personas trasladando heridos ensangrentados en camillas y una fuerte presencia de personal armado en el área.

“Cuando escuché la explosión, pensé que tenía que ser un ataque”, declaró a AFP Mujib Ahmad, un testigo que se encontraba cerca del lugar.

“Salí del edificio y vi la devastación y mi coche completamente destrozado”, agregó.

Según fuentes policiales, el artefacto explosivo utilizado pesaba alrededor de 35 kilos.

El BLA reivindicó el atentado

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), grupo separatista activo en la región y considerado organización terrorista por Estados Unidos, asumió la autoría del ataque mediante un comunicado enviado a AFP.

En los últimos meses, esta organización ha incrementado sus ataques contra instalaciones militares, trabajadores y oficinas gubernamentales en Baluchistán.

De acuerdo con autoridades locales, el tren transportaba militares y familiares desde Quetta hacia Peshawar, en el noroeste del país.

Otro funcionario señaló que parte del personal militar viajaba para participar en las celebraciones de la Fiesta del Sacrificio, una de las festividades más importantes del calendario musulmán.

Violencia persistente en Baluchistán

Baluchistán, fronteriza con Irán, es la provincia más extensa y una de las más pobres de Pakistán.

La región enfrenta desde hace años conflictos separatistas y ataques armados vinculados a grupos insurgentes que reclaman mayor autonomía y participación en los recursos naturales.

Los separatistas baluches acusan al gobierno pakistaní de explotar el gas natural y los recursos minerales de la provincia sin beneficiar a la población local.

Tras el atentado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el ataque y aseguró que “actos de terrorismo tan cobardes no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán”.