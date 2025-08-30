Las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido calificaron como un “paso importante en la lucha contra la impunidad” la condena contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas ocurrido en 2014.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó 28 años y 3 meses de cárcel a los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, como autores mediatos, y a Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores del crimen de Saweto. La reparación civil se fijó en 400,000 soles a favor de los deudos.

El Ministerio Público recordó que “según la acusación fiscal, el 1 de setiembre de 2014, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas”.

Los países firmantes expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y destacaron que la sentencia haya sido leída en español y en lengua asháninka, en reconocimiento a la comunidad a la que pertenecían los líderes Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima.