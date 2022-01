Una madre de familia generó pánico en una escuela de Virginia, en Estados Unidos, luego de amenazar con llevar armas “cargadas y listas” si es que obligaban a sus hijos a usar mascarillas durante las horas de clases. Este mandato viene siendo opcional en algunos estados para protegerse del COVID-19.

Amelia King, de 49 años, se pronunció de esta manera durante una reunión del Consejo de Escuelas Públicas del condado de Page en la que se estaba votando el uso optativo de estos protectores del virus a partir del próximo lunes, señaló el medio USA Today.

“Bien. No hay mandatos de máscara”, señaló King durante su alocución, para continuar diciendo que “mis hijos no vendrán a la escuela el lunes con una máscara puesta. Eso no va a suceder y traeré todas las armas cargadas y listas”.

La mujer no pudo continuar con sus advertencias por pasar el límite de 3 minutos otorgados a cada persona; sin embargo, advirtió que “nos vemos el lunes”.

El evento seguía una orden del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, que permite a los padres elegir si sus niños van a estudiar con o sin mascarilla.

Según el Departamento de Policía de Luray, la mujer fue acusada de hacer una amenaza oral mientras se encontraba en la propiedad de la escuela. La misma King se entregó a las autoridades y fue liberada horas después con una fianza de US$ 5, 000.

“La declaración que se hizo absolutamente causó alarma pública, el padre de familia que hizo la declaración se dio cuenta de eso e inmediatamente se comunicó con la policía para disculparse porque la declaración no tenía la intención de ser percibida”, señaló la policía de Luray en una publicación en su página de Facebook.

“La seguridad de los estudiantes y el personal escolar es nuestra prioridad número uno, estamos trabajando diligentemente con la Junta Escolar del Condado de Page para garantizar que se hayan implementado las medidas adecuadas para su seguridad”, indicó.

Sin embargo, el departamento, junto a la Oficina del Sheriff del Condado de Page y la Oficina del Fiscal del Commonwealth del Condado de Page, continúan investigando activamente el incidente.

El comunicado de la policía permitió que algunos padres de familia comentaran su indignación tras la liberación de King.

“Era una amenaza terrorista”, escribió una mujer. “No me sorprende que no lo estén tratando como tal, pero debería haber sido arrestada de inmediato”.

“Ella amenazó con violencia en una escuela, el lunes. Una amenaza de bomba, realizada en las mismas circunstancias, sería motivo de arresto. La amenaza está hecha, ese es el crimen”, denunció otro usuario.

De otro lado, Antonia Fox, superintendente del condado de Page, emitió un comunicado en la que señaló que la división escolar “no toma este tipo de declaraciones a la ligera” y está trabajando con las autoridades sobre el tema.

