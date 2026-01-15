Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) amerizaron con éxito este jueves en el océano Pacífico, tras acortar su misión debido a un problema médico detectado en uno de los integrantes.

El regreso se realizó a bordo de la nave SpaceX Dragon Endeavour, operada por SpaceX, y marca la primera evacuación médica registrada desde la EEI, según informó la NASA.

Tripulación de la misión Crew-11

La tripulación estuvo conformada por los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

Durante el viaje de retorno, Cardman estuvo a cargo de la cápsula, mientras que Fincke cumplió funciones de piloto.

La NASA evitó revelar la identidad del tripulante afectado y precisó que el retorno no constituyó una situación de emergencia.

Cronograma del descenso y amerizaje

Según el plan de misión, la nave se desacopló de la estación espacial el miércoles 14 de enero a las 5:05 p.m. (hora de Perú). Posteriormente, inició el descenso controlado hacia la Tierra.

El amerizaje se produjo el jueves 15 de enero a las 3:41 a.m. (hora de Perú) frente a la costa de California, con los paracaídas desplegados y sin incidentes.

“El tripulante afectado estaba y sigue en estado estable”, declaró Rob Navias, vocero de la NASA.

Decisión médica y estado de la tripulación

“Fue una decisión deliberada para permitir evaluaciones médicas adecuadas en Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica. Es la decisión correcta”, señaló Navias.

Por su parte, Mike Fincke aseguró días antes del retorno que “todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”.

Preparativos antes de dejar la EEI

En los días previos al regreso, los astronautas empacaron equipos, aseguraron experimentos científicos y trasladaron materiales al interior de la cápsula Dragon.

Zena Cardman participó en entrenamientos de seguridad y organizó el equipo de emergencia de la nave, mientras que Fincke y Yui desmontaron hardware científico para su análisis en Tierra. Oleg Platonov colaboró en el embalaje final y la revisión de los planes de retorno junto con los equipos en Tierra.

Continuidad de las operaciones en órbita

Tras la salida de la Crew-11, tres astronautas permanecen a bordo de la EEI bajo el mando del cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov.

La Expedición 74 continuará con sus actividades científicas y operativas de manera regular.

La NASA transmitió en vivo cada etapa del retorno a través de NASA+, Amazon Prime y su canal oficial de YouTube, y ofreció una conferencia de prensa tras el amerizaje para cerrar oficialmente la misión.