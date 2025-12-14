Este sábado, un atentado terrorista durante una celebración de Janucá Bondi Beach, Sídney, dejó 16 muertos y 38 heridos. Dos atacantes abrieron fuego contra más de mil personas reunidas en un parque cercano a la playa para encender velas de la festividad judía, en lo que las autoridades australianas calificaron como un acto de terrorismo antisemita.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el segundo fue reducido y permanece bajo custodia en estado crítico. Las autoridades hallaron un artefacto explosivo improvisado en un vehículo vinculado a uno de los atacantes, lo que determinó la clasificación del hecho como incidente terrorista.

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 12 años y un rabino, según reportes oficiales. Un transeúnte que enfrentó a uno de los atacantes y logró desarmarlo parcialmente resultó herido con dos impactos de bala. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo describió como un “verdadero héroe” tras ser sometido a cirugía de emergencia.

Reacciones del gobierno australiano y de Israel

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el ataque como “un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que golpeó el corazón de nuestra nación”. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog denunció un “vil ataque terrorista contra judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno australiano de “avivar las llamas del antisemitismo” por su supuesta falta de respuesta ante expresiones antijudías previas en el país. Como gesto de solidaridad, la Knéset se iluminó con los colores de la bandera australiana.

Condena internacional

A raíz del atentado, varios líderes mundiales expresaron su rechazo enfático. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó el ataque y exhortó a quienes celebran Janucá a hacerlo “con orgullo y sin miedo”

“Fue un ataque terrible. 11 muertos y 29 heridos graves. Y, obviamente, fue un ataque antisemita”, declaró el mandatario desde la Casablanca.

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen enviaron mensajes de condolencia y alertaron sobre el incremento del antisemitismo a nivel global.

Seguridad reforzada ante nuevos ataques

El nivel de amenaza terrorista en Australia se mantiene en “probable”, lo que implica más del 50% de posibilidades de nuevos ataques en los próximos 12 meses. Las autoridades señalan que los atentados más frecuentes son de bajo costo, ejecutados con armas de fácil acceso por individuos o pequeños grupos en lugares concurridos.

Tras el atentado, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en celebraciones de Janucá en ciudades como Nueva York, Londres y Berlín. El incidente reavivó el debate sobre el aumento del antisemitismo y las tensiones vinculadas a la inmigración islamista en países occidentales.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las motivaciones de los atacantes, posibles vínculos internacionales y la existencia de cómplices.