El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él “no arrastró” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: “¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?”.

Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares.

“Me dijo Bibi tenemos que asegurarnos que Irán no tenga bombas nucleares”, subrayó.

Evita fijar plazos para ofensiva contra Irán

Benjamin Netanyahu evitó este jueves establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra Irán y aseguró que su Gobierno “no está contando los días”, en su segunda rueda de prensa desde el inicio de la campaña hace 20 días.

“Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días”, afirmó el mandatario.

Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está “ganando e Irán está siendo diezmado”, señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos.