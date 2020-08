Por René Zubieta Pacco

Con la promulgación de la ley que detalla un plazo para la realización de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, Bolivia buscará aplacar un nuevo capítulo del conflicto político y social que tiene desde los frustrados comicios del año pasado que terminaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción interina de Jeanine Áñez. Además, concentrarse en enfrentar la pandemia de coronavirus.

La mañana de este viernes, un día después de promulgada la norma por el Ejecutivo, la Central Obrera Boliviana (COB) —organización afín al Movimiento al Socialismo (MAS), este último liderado por Morales desde su refugio en Argentina— brindó una conferencia de prensa. Su secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi, hizo un llamado a los movimientos sociales aliados a fin de cesar los bloqueos de carreteras iniciados a nivel nacional hace 12 días.

En regiones como La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca o Santa Cruz, dichas medidas afectaron el transporte de alimentos, combustible y oxígeno medicinal para hospitales con pacientes de coronavirus. ¿A qué se debió esta nueva etapa conflictiva en Bolivia? La COB y movimientos sociales afines cuestionaban la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender las elecciones generales hasta el 18 de octubre, bajo el argumento de que para entonces la pandemia del coronavirus estará en una fase de descenso en el país.

Asimismo, desde el MAS se afirmó que la suspensión perjudicaba a su candidato presidencial y exministro de Economía de Morales, Luis Arce, quien lidera las encuestas. Le siguen el expresidente Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y la actual mandataria y candidata Jeanine Áñez (Juntos).





La tempestad política, empero, parece replegarse luego de que el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría, llegara a un consenso para aprobar la ley finalmente promulgada el jueves. Con ese escenario, Huarachi anunció un “cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque esta lucha no termina”. “Y estamos más seguros hoy que nunca: después del 18 de octubre, las elecciones, no van a querer hacer el traspaso de mando. No van a querer. Hoy estamos viendo una realidad muy conscientes de lo que está viviendo nuestro país. Por eso instruimos a nuestros movilizados para verdaderamente pacificar, porque nosotros somos los pacificadores, no ellos”, agregó en la conferencia de prensa.

Huarachi también aseveró que la lucha de la COB no fue en vano, pues tuvo otras demandas. Por ello, resaltó que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia haya aprobado leyes como la de un bono de 1.000 bolivianos (unos US$144) o los pagos diferidos de créditos bancarios. “Nos declaramos en vigilia permanente hasta las elecciones”, advirtió también.

Plan de contingencia

En otro momento de la jornada, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, comentó a la prensa que mientras el domingo se registraban 170 puntos de bloqueo de vías a nivel nacional —que incluyeron el uso de explosivos o cavado de zanjas—, el reporte de este viernes era de 82.

“Confiamos en que la posición razonable, humana y democrática de dirigentes como de Chuquisaca, que ya han dispuesto la suspensión de la medida, vaya irradiando al resto de país y de forma progresiva se vaya levantando la medida”, refirió el funcionario,

Con la promulgación de la ley, sostuvo, ya no existe justificación para las medidas de protesta. Por tanto, dijo esperar que las desmovilizaciones de manifestantes se den de forma progresiva. Agregó que ello implicará un plan de contingencia del Gobierno que consistirá en el traslado de maquinaria y la logística necesaria para habilitar las vías dañadas, por lo que pidió paciencia a los ciudadanos.





“Los daños de afectación a la inversión caminera son millonarios, no solo por el destrozo de espacios de pago de peaje. Si no, porque se ha hecho un uso indiscriminado de explosivos para dañar plataformas, áreas colindantes a puentes, zanjas en plenas carreteras de la ruta nacional e internacional”, explicó.

En tanto, en declaraciones a Bolivia TV, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, adelantó que el Gobierno continuará con los puentes aéreos necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos e insumos médicos a la población.

De otro lado, Santamaría condenó un ataque producido anoche en la sede del COB en La Paz, que ya es investigado por las autoridades policiales y el Ministerio Público. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, informó que seis personas fueron detenidas y que en su poder se encontraron “21 cachorros de dinamita, 10 petardos, otros 5 petardos ya utilizados, gas en aerosol, una granada de gas, además de una bazuca artesanal”.

El viceministro precisó que se busca establecer si el hecho que no dejó heridos fue o no un “autoatentado”, mientras que Huarachi calificó la situación de un “intento de asesinato”.

Fecha definitiva

A fin de poner punto final a la controversia, el TSE aprobó por unanimidad una resolución que “confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral”, según señala un pronunciamiento del organismo.

Su presidente Salvador Romero indicó que con ello queda cerrado el debate sobre la fecha de las elecciones, que generó un conflicto en el que incluso representantes de la Iglesia Católica, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia intentaron mediar.

“Aquellas demandas para que la elección se adelante planteadas por los movimientos sociales o que la elección se retrase propuesta por algunos sectores cívicos son una debate que ya ha quedado clausurado”, sentenció Romero en una entrevista con red Uno.

El Gobierno de Bolivia tuvo que escolar con militares una caravana de camiones de oxígeno que partió de Santa Cruz a hospitales de distintas regiones, debido al desabastecimiento que generó el bloqueo de carreteras. (Foto: EFE)