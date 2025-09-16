El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este martes a un hospital luego de sufrir una crisis de salud mientras cumplía prisión domiciliaria en Brasilia, tras ser condenado por golpismo la semana pasada.

De acuerdo con su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario de 70 años presentó “una fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”, lo que obligó a su traslado inmediato por tratarse de una emergencia médica.

El ingreso ocurre apenas días después de que la Corte Suprema de Brasil condenara a Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en enero de 2023. El juicio fue catalogado como histórico, al responsabilizar al líder de extrema derecha por instigar la asonada contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre la continuidad de su tratamiento médico en el hospital.

El caso de Bolsonaro continúa generando repercusiones políticas y sociales en Brasil, en medio de tensiones con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y críticas internacionales por la condena.