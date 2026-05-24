Equipos de rescate filipinos continuaban este domingo la búsqueda de al menos 20 personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Ángeles, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Manila, capital de Filipinas.

Las autoridades locales informaron que el colapso ocurrió alrededor de las 03:00 horas locales, cuando un edificio de nueve pisos todavía en construcción se vino abajo, provocando además daños en un hotel cercano.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de un ciudadano malasio de 65 años y el rescate de otras 26 personas.

Rescatistas escucharon gritos bajo los escombros

La portavoz regional de la Oficina de Protección contra Incendios, Maria Leah Sajili, indicó que los primeros equipos de evaluación escucharon personas pidiendo ayuda bajo los restos del edificio.

“Escucharon a alguien gritar de dolor desde debajo de los escombros”, declaró a periodistas.

Videos difundidos por equipos de rescate mostraron a bomberos utilizando herramientas eléctricas para liberar a personas atrapadas entre estructuras metálicas y tablas de madera.

El jefe interino del cuerpo de bomberos filipino, Rico Kwan Tiu, informó que el ciudadano malasio atrapado bajo una pared del hotel logró comunicarse telefónicamente con rescatistas antes de fallecer.

“Por desgracia, cuando lo rescatamos, ya no presentaba signos de vida”, señaló.

Autoridades mantienen operativo de búsqueda

El alcalde de la ciudad de Ángeles, Carmelo Lazatin, explicó que muchas de las personas dentro del edificio se encontraban durmiendo cuando ocurrió el derrumbe.

“Casi todos estaban durmiendo, ya que esto ocurrió en las primeras horas de la mañana”, indicó.

Las labores de rescate continúan con apoyo de equipos especializados, perros policía y dispositivos de detección de signos vitales.

La Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Manila informó que desplegó unidades de apoyo para colaborar en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes.

Causa del derrumbe aún se desconoce

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el colapso del edificio.

Especialistas y equipos de ingeniería continúan evaluando la estructura y el área afectada para esclarecer las causas del accidente.

Las operaciones de rescate permanecen activas mientras las autoridades mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los restos de la construcción.