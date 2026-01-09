El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la visita de su homólogo colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump expresó su expectativa positiva sobre el encuentro, pero dejó claro que el control del ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense es prioritario.​

“Estoy seguro de que saldrá muy bien para Colombia y Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de entrar a Estados Unidos”, expresó el líder norteamericano.​

La anunciada reunión llega después de una confrontación verbal sobre temas agrícolas entre ambos líderes durante el año pasado. Sin embargo, las asperezas fueron limadas tras una reciente conversación telefónica de más de una hora el miércoles, allanando el camino para este diálogo bilateral.​

I was just informed that two repatriation flights from the United States, with a large number of Illegal Criminals, were not allowed to land in Colombia. This order was given by Colombia’s Socialist President Gustavo Petro, who is already very unpopular amongst his people.… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 26, 2025

Este anuncio se produce en medio de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y recientes amenazas de ataques terrestres a cárteles mexicanos. Según un informe de la ONU, Colombia es el principal productor mundial de cocaína, por ello enfrenta presiones crecientes para intensificar la cooperación con Washington en materia de seguridad.​