El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la visita de su homólogo colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump expresó su expectativa positiva sobre el encuentro, pero dejó claro que el control del ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense es prioritario.
“Estoy seguro de que saldrá muy bien para Colombia y Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de entrar a Estados Unidos”, expresó el líder norteamericano.
La anunciada reunión llega después de una confrontación verbal sobre temas agrícolas entre ambos líderes durante el año pasado. Sin embargo, las asperezas fueron limadas tras una reciente conversación telefónica de más de una hora el miércoles, allanando el camino para este diálogo bilateral.
Este anuncio se produce en medio de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y recientes amenazas de ataques terrestres a cárteles mexicanos. Según un informe de la ONU, Colombia es el principal productor mundial de cocaína, por ello enfrenta presiones crecientes para intensificar la cooperación con Washington en materia de seguridad.