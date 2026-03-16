Desde las primeras horas de este lunes se registró un intenso movimiento de maquinaria en la frontera entre Perú y Chile, como parte del inicio del plan de seguridad denominado “Escudo Fronterizo”.

Las obras incluyen excavaciones realizadas por maquinaria pesada del Ejército de Chile, que ya opera en la zona con retroexcavadoras y volquetes removiendo grandes cantidades de tierra.

El proyecto fue impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast, quien llegará a la ciudad de Arica para oficializar el inicio de los trabajos.

Reunión de autoridades antes del anuncio

Según información oficial, el mandatario sostendrá primero una reunión en una instalación militar junto a los ministros del Interior, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Obras Públicas.

Posteriormente, la comitiva se trasladará al Complejo Fronterizo Chacalluta, ubicado a pocos metros del Complejo Fronterizo Santa Rosa, para dar inicio formal al proyecto.

¿En qué consiste el plan “Escudo Fronterizo”?

El plan contempla una serie de medidas de seguridad destinadas a reforzar el control migratorio y la vigilancia en la frontera norte de Chile.

Entre las principales acciones se incluyen:

Excavación de zanjas para bloquear pasos irregulares

para bloquear pasos irregulares Construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura

Instalación de cercos electrificados

Colocación de sensores y radares térmicos

Torres de vigilancia con monitoreo permanente

El objetivo principal es cerrar los pasos no habilitados utilizados para el tránsito irregular de personas.

Tecnología para vigilancia permanente

Las autoridades chilenas indicaron que la infraestructura estará reforzada con sistemas tecnológicos que permitirán un monitoreo constante del área fronteriza.

Entre estos sistemas se incluyen sensores de movimiento, radares térmicos y otros equipos de vigilancia que permitirán detectar actividad en zonas remotas del límite internacional.