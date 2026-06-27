Las autoridades de Pekín confirmaron este sábado la muerte del piloto de la avioneta que se estrelló contra un rascacielos en la capital china. El accidente ocurrido el último viernes también dejó 13 personas heridas y continúa bajo investigación para determinar qué provocó el impacto.

El siniestro ocurrió a las 17:55, hora local, en las inmediaciones de la tercera carretera de circunvalación de Pekín. De acuerdo con la información difundida por las autoridades del distrito de Chaoyang a través de la red social WeChat, una aeronave deportiva ligera, monomotor y biplaza colisionó en pleno vuelo contra un edificio de gran altura.

Aunque el comunicado oficial no identificó el inmueble afectado, el impacto se produjo contra el China Zun, también conocido como CITIC Tower. Este edificio, inaugurado en 2018, tiene 528 metros de altura y es el rascacielos más alto de la capital china.

Se estrella una avioneta contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín https://t.co/fK0pTpS7X5 pic.twitter.com/oF87rIm3Mi — EL MUNDO (@elmundoes) June 26, 2026

Las autoridades señalaron que el piloto era la única persona que viajaba en la aeronave. Asimismo, informaron que los 13 heridos reciben atención médica, aunque por el momento no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.

En el pronunciamiento oficial también se indicó que las diligencias continúan para establecer las circunstancias del accidente. En ese contexto, las autoridades señalaron que “los departamentos competentes investigan las circunstancias del suceso”.

Hasta el momento no se ha informado desde qué lugar despegó la aeronave ni cuál era su destino. Tampoco se han revelado las causas que ocasionaron el impacto contra el rascacielos.

El hecho ocurrió en Guomao, uno de los principales distritos financieros de Pekín. En esta zona operan numerosas empresas nacionales y extranjeras, además de registrar una alta afluencia de personas al finalizar la semana laboral.

El choque abrió un agujero en la fachada acristalada del China Zun. También provocó la caída de fragmentos de la avioneta sobre una vía cercana y el desprendimiento de piezas desde los niveles superiores del edificio.

La base de datos Aviation Safety Network, perteneciente a la Flight Safety Foundation, incorporó el viernes un registro sobre el accidente. En dicha publicación se identificó la aeronave como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque la propia plataforma advirtió que esa información provenía de fuentes no oficiales.