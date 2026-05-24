China lanzó este domingo la misión espacial Shenzhou-23, una operación clave dentro de su programa aeroespacial que incluirá, por primera vez, la permanencia de un astronauta durante un año completo en el espacio.

El despegue del cohete Larga Marcha 2F ocurrió a las 23:08 horas locales desde el centro espacial de Jiuquan, ubicado en el desierto de Gobi, en el noroeste del país, según imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV.

La nave transporta a tres astronautas hacia la estación espacial Tiangong, conocida como “Palacio Celestial”, donde desarrollarán experimentos científicos y evaluarán los efectos de una estadía prolongada en microgravedad.

Misión busca preparar futuras expediciones a la Luna y Marte

La permanencia de un astronauta durante un año permitirá estudiar las consecuencias físicas y psicológicas de las misiones espaciales de larga duración.

Este tipo de investigaciones es considerado fundamental para futuras expediciones tripuladas a la Luna e incluso a Marte.

Según especialistas, los principales desafíos incluyen pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, exposición a radiación, alteraciones del sueño y fatiga psicológica.

El astrofísico Richard de Grijs, profesor de la Universidad Macquarie de Australia, explicó que una misión de un año supone exigencias técnicas y humanas mucho mayores que las estadías habituales de seis meses.

Primer astronauta de Hong Kong viaja al espacio

La misión Shenzhou-23 también marca un hecho histórico para China: el primer vuelo espacial de un astronauta originario de Hong Kong.

Se trata de Li Jiaying, de 43 años, quien anteriormente trabajó como policía en ese territorio semiautónomo chino.

La tripulación también está integrada por Zhu Yangzhu, ingeniero espacial de 39 años y comandante de la misión, y Zhang Zhiyuan, ex piloto de la fuerza aérea china, quien realizará su primer viaje al espacio.

Experimentos científicos en la estación Tiangong

Durante la misión, los astronautas realizarán investigaciones relacionadas con ciencias de la vida, física de fluidos, medicina y ciencia de materiales.

La Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) indicó que la selección del astronauta que permanecerá un año completo en órbita dependerá de la evolución de la misión.

Los expertos también monitorearán el funcionamiento de sistemas de reciclaje de agua y aire, además de la capacidad de respuesta ante posibles emergencias médicas.

China acelera su carrera espacial

El lanzamiento forma parte del ambicioso plan chino para enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

Como parte de esa estrategia, China prevé probar este año la nave Mengzhou, diseñada para reemplazar a las actuales cápsulas Shenzhou en futuras misiones lunares.

Además, Pekín espera construir hacia 2035 el primer segmento de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), una base científica habitada en la Luna.

En las últimas décadas, China ha incrementado significativamente su inversión espacial y ha conseguido hitos como el aterrizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna en 2019 y el envío de un robot a Marte en 2021.