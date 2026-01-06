La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este martes que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro tenga un “juicio justo” en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, luego de haber sido capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matinal en el Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que, una vez detenido, lo fundamental es que se garantice el debido proceso.“Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. En cualquier circunstancia, y en esta en particular, tiene que haber celeridad y justicia”, afirmó.

Rechazo a la intervención extranjera

La mandataria mexicana reiteró además su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, dirigiéndose tanto a la comunidad internacional como a los sectores opositores al chavismo.

“Para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo, eso es una cosa, y otra muy distinta es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Con eso no podemos estar de acuerdo nunca”, subrayó.

Sheinbaum insistió en que México mantiene una postura histórica de defensa de la soberanía y la no intervención, incluso frente a gobiernos con los que existen diferencias políticas.

Comparecencia en Nueva York

Maduro compareció el lunes ante un tribunal de Nueva York, donde se declaró no culpable en su primera audiencia judicial. El exmandatario denunció haber sido secuestrado en su residencia durante el operativo militar que derivó en su traslado a Estados Unidos.

La captura ocurrió el sábado, en el marco de una operación militar estadounidense en Caracas y otras regiones del país, que incluyó acciones terrestres, bombardeos aéreos y un amplio despliegue naval, según se informó oficialmente.

Contexto regional e impacto político

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un contexto de alta tensión regional, mientras distintos gobiernos latinoamericanos evalúan su posición frente a la captura de Maduro y el rol de Estados Unidos en Venezuela.

México, bajo el nuevo gobierno de Sheinbaum, ha buscado mantener una línea diplomática cautelosa, combinando el llamado al respeto del derecho internacional con la exigencia de procesos judiciales transparentes.