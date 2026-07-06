Ocho personas continúan desaparecidas luego de una incursión armada registrada en una comunidad rural del municipio de López de Micay, en el departamento colombiano del Cauca. Organizaciones de derechos humanos y la Alcaldía local denunciaron que los responsables serían presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes ingresaron al lugar y retuvieron a decenas de pobladores.

Las autoridades municipales expresaron su preocupación por la situación y solicitaron la liberación inmediata de las personas que permanecen cautivas. Además, pidieron a las instituciones competentes intensificar las acciones para garantizar el retorno seguro de los afectados a sus hogares.

Alcaldía exige la liberación de los retenidos

A través de un comunicado, la Municipalidad de López de Micay manifestó su preocupación por lo ocurrido en la comunidad afectada. En ese pronunciamiento, también exhortó a las autoridades a reforzar las labores para atender la emergencia.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la retención de ocho personas”, manifestó la Alcaldía en un comunicado, en el que exigió su liberación inmediata y pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos para garantizar su pronto regreso a sus hogares.





De acuerdo con una denuncia pública presentada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa), el hecho ocurrió el sábado en la comunidad de San Antonio, ubicada en la parte alta del río Micay.

Según ambas organizaciones, cerca de 35 hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN ingresaron a la localidad y reunieron a los habitantes. Durante su permanencia en el lugar, confiscaron los teléfonos celulares de los comuneros y sustrajeron alimentos y otros bienes de tiendas y negocios de la zona.

Las organizaciones denunciantes señalaron que el grupo armado obligó a 40 personas a trasladar por el río los productos que habían sido robados durante la incursión. Horas después, parte de los retenidos recuperó su libertad.

De acuerdo con la información difundida, a las 3:00 de la madrugada del domingo fueron liberadas 32 personas. Sin embargo, ocho pobladores continúan desaparecidos y hasta el momento se desconoce su paradero.