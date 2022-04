Desde las primeras semanas de enero hasta el 22 de marzo el Reino Unido detectó más de 700 de ómicron XE, según reportó la Agencia de Seguridad Sanitaria. El jueves, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó la primera infección de esta nueva cepa en un paciente del Instituto Butantan de Sao Paulo.

¿Qué es ómicron XE?

Ómicron XE es una recombinación de las subvariantes BA.1 - BA.2 de ómicron. La Organización Mundial de Salud (OMS) ya había informado de su presencia en el Reino Unido a inicio de año (19 de enero) y que se encuentra “bajo vigilancia”, además de las mutaciones XD y XF, según informa el diario Expansión.

¿Es más contagiosa ómicron XE?

Se estuvo especulando que ómicron XE era diez veces más contagiosa, pero la OMS, a través de la epidemióloga Maria Van Kerkhove, aclaró que es 10% más transmisible que la subvariante BA.2.

“Según el análisis inicial de las secuencias disponibles, existe una ligera ventaja de crecimiento de este recombinante sobre BA.2, un aumento de alrededor del 10 por ciento en la transmisibilidad . No 10 veces como ha sido informado por algunos. Pero estamos analizando esto con toda la información disponible y lo seguimos haciendo. Hay miles de profesionales trabajando en todo el mundo para comprender qué significan estos cambios”, dijo la especialista en su la cuenta de Twitter de la OMS.

La asesora médica de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Susan Hopkins, indicó en un comunicado que, al igual que otros tipos, la mayoría de las variantes morirá relativamente rápido.

“Esta recombinante en particular, XE, ha mostrado una tasa de crecimiento variable y aún no podemos confirmar si tiene una verdadera ventaja de crecimiento. Hasta ahora no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la eficacia de la vacuna”, añadió.

Incluso, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no están monitorizando a ómicron XE, según informa el Heraldo.

¿Ómicron XE es variante de interés?

La OMS no ha calificado a ómicron XE como “variante de interés” o “variante preocupante” y no ocurrirá hasta que se encuentren diferencias significativas con las variantes originales.

“XE pertenece a la variante ómicron hasta que se puedan notificar diferencias significativas en la transmisión y las características de la enfermedad, incluida la gravedad”, informó la OMS según recoge Business Insider.

Cifras de la pandemia

La pandemia del COVID-19 provocó unos 18.2 millones de muertos en todo el mundo entre principios de 2020 y finales de 2021, más de tres veces el saldo oficial, según un estudio publicado el viernes en la revista The Lancet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido que el saldo de la pandemia podría ser entre dos y tres veces superior a lo estimado hasta ahora.

