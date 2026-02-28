Las especulaciones sobre la muerte del líder supremo Alí Jamenei se intensifican a pesar de la confirmación de supervivencia dada por el ministro de Exteriores Abás Araqchí en NBC News. El funcionario iraní declaró que Jamenei sigue vivo “hasta donde él sabe” aunque imágenes satelitales muestran daños en su complejo residencial tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Fuentes israelíes citadas por Reuters y Fox News indican que Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian fueron objetivos directos de los ataques aliados. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó en televisión nacional que existen muchas señales de que el ayatolá Alí Jamenei ya no existe después de la destrucción de su residencia oficial.

Netanyahu afirma haber bombardeado a Ali Jamenei.

Silencio prolongado de la cúpula

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei emergió como la única autoridad visible en la televisión estatal iraní. Esto ocurrió casi una vez horas después del inicio de la ofensiva aérea sin apariciones de altos mandos civiles o militares.

La ausencia genera dudas sobre el desfile y estado de la élite gobernante persa. Bagaei aprovechó su exposición para denunciar la ruptura de compromisos por parte de Estados Unidos.

Medios iraníes publicaron actualizaciones afirmando el buen estado del presidente Masud Pezeshkian y del jefe judicial Golamhosein Mohseni Eyei. Estas notas carecieron de evidencia visual directa de los mencionados.

La estrategia buscaba disipar incertidumbre pública generada por el vacío informativo inicial. Los canales estatales priorizaron mensajes textuales sobre imágenes en tiempo real.

¿Qué dijo el hijo del presidente de Irán?

Yousef Pezeshkian reveló la condición estable de su padre el presidente ante la agencia IRNA.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo” expresó.

Su testimonio familiar añadió credibilidad a las negaciones oficiales de bajas ejecutivas. La declaración se emitió en contexto de crecientes rumores sobre la cúpula. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el paradero de ambos líderes iraníes.