El crucero MV Hondius permanece frente a las costas de Cabo Verde tras registrarse un brote de hantavirus que ha dejado al menos tres fallecidos.

La embarcación, operada por Oceanwide Expeditions, cubría la ruta entre Ushuaia y el archipiélago africano con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Casos confirmados y medidas a bordo

Según la Organización Mundial de la Salud, el brote ha causado la muerte de un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán.

Los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes como medida preventiva para evitar la propagación del virus, que normalmente se transmite por contacto con secreciones de roedores infectados.

El primer caso se detectó en un ciudadano británico que desembarcó el 27 de abril en la Isla Ascensión y fue trasladado a Johannesburgo.

Posible escala en España bajo evaluación

La OMS indicó que el barco podría dirigirse a Islas Canarias para una investigación epidemiológica completa, desinfección y evaluación de riesgos.

Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias de la OMS, señaló que se trabaja con autoridades españolas para recibir la embarcación.

Sin embargo, el Gobierno de España precisó que aún no ha tomado una decisión y que evaluará la situación en función de los datos epidemiológicos recopilados durante la escala en Cabo Verde.

Debate político y preocupación a bordo

Desde Bruselas, el presidente regional canario, Fernando Clavijo, afirmó que el barco debería ser atendido en Cabo Verde o dirigirse a Países Bajos, al tener bandera neerlandesa.

Mientras tanto, pasajeros como Jake Rosmarin han expresado incertidumbre en redes sociales sobre la situación sanitaria y logística a bordo.

Riesgo bajo para la población general

La OMS ha confirmado dos casos y mantiene cinco sospechosos, incluyendo miembros de la tripulación. El organismo considera que algunos contagios se originaron fuera del barco, con posible transmisión limitada entre personas a bordo.

No obstante, la entidad subraya que el riesgo para el público general es bajo, ya que el hantavirus no se propaga con facilidad como enfermedades respiratorias como la gripe o la COVID-19.