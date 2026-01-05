Delcy Rodríguez fue investida este lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia del jefe de Estado Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa por Estados Unidos durante una operación militar.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, es la primera mujer en gobernar Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que asuma el cargo por 90 días prorrogables.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos. Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, dijo durante la ceremonia.

Detención de Maduro y contexto judicial

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares estadounidenses durante un bombardeo a Caracas. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo y se declararon no culpables este lunes en Nueva York.

Ceremonia y respaldos institucionales

El acto de investidura se realizó en la Asamblea Nacional de Venezuela y fue presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y jefe del Parlamento.

El hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo la Constitución durante el juramento. Al finalizar, militares rindieron honores y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su reconocimiento a la designación.

Rodríguez afirmó que asume el cargo en “horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Nuevo período legislativo y gestiones políticas

La investidura fue el tema central de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025, que inició funciones este lunes. Con mayoría absoluta, el Parlamento reelegió a Jorge Rodríguez como su presidente.

Un día antes, la mandataria interina lo comisionó para gestionar la liberación de Maduro y Flores. “Mi función principal en los días por venir será recurrir a todos los procedimientos y tribunas para traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros”, declaró.

Durante la sesión se coreó la consigna “¡Vamos Nico!”, usada en la campaña de 2024. Una fotografía de la pareja presidencial fue colocada en la tribuna y se ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

Mensajes del oficialismo y postura exterior

Más temprano, Maduro Guerra expresó su “apoyo incondicional” a la presidenta interina y afirmó que “más temprano que tarde” su padre y Flores “volverán” a Venezuela. “Cuenta conmigo… la patria está en buenas manos”, dijo visiblemente emocionado.

Rodríguez había abogado el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha afirmado estar “a cargo” de Venezuela.