Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, pidió permiso para viajar a Washington el próximo martes en vuelo diplomático y sostener reuniones políticas de alto nivel. Según fuentes de la Administración Trump esta inédita solicitud, desde la ruptura de relaciones en 2019, ya circula por Departamento de Estado, Seguridad Nacional y Tesoro para su evaluación legal y política.​

Sin embargo, Rodríguez enfrenta barreras mayores al figurar en la lista de sancionados del Tesoro por graves violaciones a derechos humanos, lo que exige exención especial de la OFAC para permitir su ingreso al territorio estadounidense. Sin esta autorización, el desplazamiento resulta imposible, y Washington pondera contexto político, timing diplomático e implicancias internas al decidir.​

Esta petición coincide con el anuncio oficial del canciller Yván Gil de un “proceso exploratorio” para restablecer misiones diplomáticas mutuas, tras la llegada de una delegación estadounidense a Caracas post-bombardeo y captura de Maduro. Caracas denuncia la acción como “agresión criminal ilegal” pero apuesta por “diplomacia de paz” vía canales legítimos para defender soberanía.​

Posible cruce con María Corina Machado

El itinerario de Rodríguez podría coincidir con la visita confirmada de la opositora María Corina Machado, a quien Trump recibirá la próxima semana, generando un escenario políticamente cargado en la capital. Fuentes indican que Rodríguez basa su aproximación en demandas de Marco Rubio, que incluyen cooperación migratoria, apertura política, reformas institucionales y entrega del control petrolero, aunque sin garantías formales de Washington.​