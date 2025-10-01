Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe parcial de una iglesia en construcción en la región de Amhara, en el norte de Etiopía, informaron autoridades sanitarias locales.

El accidente ocurrió a las 2:45 a. m. (hora local) en la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam, ubicada en la ciudad de Arerti, a unos 130 km al este de la capital, cuando numerosos fieles se subieron a un andamio de la estructura para participar en la festividad anual de Santa María. El peso acumulado provocó el colapso de la estructura.

“Hasta el momento hemos confirmado 25 fallecidos y más de un centenar de heridos. Entre ellos hay niños y ancianos”, declaró a la agencia EFE Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria de Arerti.

Quince personas con heridas de gravedad fueron trasladadas a centros médicos en las ciudades de Adama y Adís Abeba. El hospital local solicitó apoyo urgente a la Cruz Roja para atender a los afectados.

El alcalde de Arerti, Teshale Tilahun, advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar. “La cifra podría llegar a 30. Es una pérdida trágica para la comunidad”, afirmó.

Imágenes compartidas por medios locales muestran la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y familiares de las víctimas se congregaban en la zona en busca de respuestas.

Este tipo de tragedias no son aisladas en Etiopía. En 2024, un edificio residencial se derrumbó en Adís Abeba dejando siete muertos, y en 2022, otro colapso en el mercado Merkato causó al menos seis fallecidos.

Un estudio publicado en la revista académica African Journal of Science, Technology, Innovation and Development advierte que muchos proyectos de construcción en Etiopía enfrentan serias deficiencias por factores como escasez de mano de obra calificada, burocracia, incompetencia de contratistas y elevados costos de materiales.