Un diminuto dinosaurio ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad, con apenas 50 a 60 centímetros de longitud, ha sido identificado como el dinosaurio más pequeño del mundo conocido hasta ahora. Se trata de una nueva especie descubierta en los yacimientos paleontológicos de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos.

La especie ha sido bautizada como Foskeia pelndonum, un nombre que rinde homenaje a los Pelendones, antigua tribu celtíbera que habitó la zona, y que también alude a su singular forma de alimentarse, según explicó el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (CAS).

El yacimiento de Vegagete y una manada fósil

El hallazgo se produjo en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo, donde en 1998 se localizaron cerca de 800 restos óseos fosilizados, pertenecientes al Cretácico inferior.

De ese conjunto, los investigadores han podido identificar unos 350 huesos correspondientes al menos a seis individuos distintos, desde crías hasta ejemplares adultos, lo que indica que vivían en pequeñas manadas.

La investigación ha sido dirigida por Paul-Émile Dieudonné, doctorando en Paleontología de Vertebrados en la Universidad Nacional de Río Negro, y se ha desarrollado desde 2013.

Un dinosaurio diminuto pero revolucionario

El estudio, publicado en la revista científica Papers in Palaeontology, describe un animal de apenas 30 centímetros de altura, con un cráneo de solo 5,5 centímetros, aunque con rasgos anatómicos altamente evolucionados.

“La investigación ha sido un desafío, ya que tuvimos que ensamblar numerosos fragmentos diminutos para reconstruir gran parte de su anatomía”, explicó Dieudonné, quien destacó las innovaciones anatómicas inesperadas del cráneo.

Un eslabón clave en la evolución de los rhabdodóntidos

El Foskeia pelndonum se perfila como un eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos, un grupo de dinosaurios herbívoros del Cretácico superior cuyo origen era hasta ahora desconocido.

Según el CAS, este descubrimiento llena un vacío evolutivo de unos 70 millones de años, resolviendo el denominado “linaje fantasma” de estos dinosaurios.

Además, el pequeño tamaño del Foskeia cuestiona la hipótesis tradicional de que los rhabdodóntidos eran pequeños por enanismo insular, y sugiere que en realidad fueron aumentando progresivamente de tamaño con el paso del tiempo.

Rasgos anatómicos únicos

Entre las características más llamativas del nuevo dinosaurio destacan:

Cráneo muy ancho en su parte posterior

Mandíbula robusta con potente musculatura masticatoria

Dientes delanteros muy reducidos y dientes posteriores grandes

Ausencia de ranfoteca (pico córneo)

Fémur con rasgos que indican un cambio de locomoción de bípeda a cuadrúpeda

Estos rasgos sugieren una nueva estrategia de masticación para alimentarse de vegetales relativamente duros.

La Sierra de la Demanda, un enclave paleontológico clave

Con este hallazgo, ya son tres las especies de dinosaurios descritas en la Sierra de la Demanda burgalesa. Las otras dos son:

Demandasaurus darwini , único rebaquisáurido descrito en Europa

, único rebaquisáurido descrito en Europa Europatitan eastwoodi, uno de los dinosaurios más altos hallados en Europa

Sus restos se conservan en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

El estudio ha contado con la participación de investigadores de instituciones de España, Argentina, Brasil y Bélgica.