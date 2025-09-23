El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes ante la Asamblea General de la ONU que el Gobierno estadounidense “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes que operan en aguas del Caribe, en referencia a recientes ataques contra lanchas que, según la Casa Blanca, transportaban droga.

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, declaró Trump durante su intervención, en la que además defendió el despliegue militar de EE. UU. en la región como parte de un operativo para frenar el flujo de estupefacientes.

La advertencia se produce luego de —según Washington— varias acciones militares en el sur del Caribe contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas. Fuentes informativas internacionales han reportado que Estados Unidos incrementó su presencia naval y realizó ataques que dejaron víctimas en altamar, hechos que han generado preocupación en la región y reacciones encontradas entre gobiernos y comunidades locales.

Reacciones y contexto regional

El tono enérgico del presidente estadounidense encontró respaldo en sectores de la oposición venezolana y de algunos actores regionales que respaldan el cerco antinarcóticos, pero también provocó críticas y advertencias sobre riesgos legales y humanitarios de operaciones con uso letal en aguas internacionales. Organizaciones de derechos humanos y autoridades pesqueras han expresado temor por la seguridad de tripulaciones civiles y pescadores en zonas cercanas a los operativos.

La Casa Blanca ha señalado que sus acciones están dirigidas a desmantelar redes de tráfico vinculadas a grupos criminales señalados en investigaciones estadounidenses, mientras que Caracas ha rechazado las acusaciones y denunciado una escalada que, sostiene, amenaza la soberanía y la estabilidad regional.