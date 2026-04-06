El presidente de Donald Trump anunció que Estados Unidos ha evaluado una propuesta de alto el fuego de 45 días en el conflicto armado con Irán, medida que calificó como un avance importante en medio de las tensiones militares.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario señaló que la iniciativa representa un avance, aunque todavía insuficiente para resolver la crisis.

“Es una propuesta importante, es un paso importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo”, afirmó Trump ante periodistas.

El presidente agregó que intermediarios internacionales continúan negociando los términos del posible acuerdo.

Irán rechaza tregua y exige fin definitivo del conflicto

Por su parte, Irán rechazó la propuesta de una tregua temporal, insistiendo en la necesidad de alcanzar un acuerdo que contemple el fin total del conflicto.

La información fue difundida por la agencia estatal IRNA, que indicó que la propuesta recibida por las autoridades iraníes era de origen estadounidense.

Sin embargo, medios internacionales señalaron que la iniciativa habría sido promovida por países mediadores que buscan reducir las tensiones en la región.

Casa Blanca señala que la propuesta aún no ha sido validada

Previo a las declaraciones de Trump, la Casa Blanca aclaró que el mandatario no ha validado oficialmente la propuesta de alto el fuego.

Según voceros del gobierno estadounidense, la tregua de 45 días es solo una de varias iniciativas que se encuentran en discusión dentro del proceso diplomático.

Las negociaciones continúan en un contexto de alta tensión internacional, mientras se evalúan posibles alternativas para frenar la escalada del conflicto.