El presidente Donald Trump generó risas entre docena de jefes de Estado latinoamericanos al rechazar frontalmente aprender su idioma oficial. La declaración surgió en una reunión exclusiva celebrada este sábado en un club de golf de Miami con mandatarios de orientación conservadora.

Trump bromeó sobre su nulo dominio del español y la utilidad de intérpretes profesionales en encuentros diplomáticos. El evento congregó a figuras clave de la región como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

Rubio destaca por fluidez bilingüe

Trump elogió la capacidad lingüística de su secretario de Estado Marco Rubio durante el discurso principal. El funcionario de raíces cubanas ofreció intervenciones en español que superaron incluso su inglés según el mandatario.

Posteriormente el secretario de Defensa Pete Hegseth intervino con humor autodespreciativo. Declaró entre carcajadas que su único idioma activo resulta el americano cotidiano.

Trump relató experiencias pasadas donde traductores defectuosos complicaron negociaciones sensibles. El líder republicano insistió en que el desempeño exitoso con líderes como Xi Jinping o Vladímir Putin depende enteramente de intérpretes precisos.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, expresó.

Cumbre reúne conservadores regionales en Florida

La convocatoria atrajo presidentes de diez países más al electo chileno José Antonio Kast. Participaron Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chavez de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana y Daniel Noboa de Ecuador.

Santiago Peña representa a Paraguay mientras José Raúl Mulino lo hace por Panamá. Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago completan la lista de asistentes.

Kast asumirá formalmente el miércoles próximo en su nación. La ausencia de progresistas como los de México, Brasil o Colombia marca el perfil ideológico del foro.

Trump enfatizó la relevancia de aliados confiables en agendas compartidas. La reunión fortalece lazos entre Washington y gobiernos afines en América Latina.