El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado a sus asesores que considerará un ataque de mayor escala contra Irán si la diplomacia no logra frenar el desarrollo de su programa nuclear, informó el diario The New York Times.

Según el medio, que cita fuentes con conocimiento de las deliberaciones internas, Washington y Teherán tienen previsto reunirse el jueves en Ginebra para lo que serían negociaciones de última instancia sobre el desarme nuclear iraní.

Opciones militares sobre la mesa

De acuerdo con el reporte, aunque no se han tomado decisiones definitivas, Trump estaría evaluando un ataque inicial en los próximos días como señal de presión para que Irán renuncie a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Entre los posibles objetivos figuran la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, instalaciones nucleares y componentes del programa de misiles balísticos iraní.

Si estas acciones no producen cambios en la postura de Teherán, el mandatario habría dejado abierta la posibilidad de una operación militar de mayor alcance hacia finales de año.

Dudas internas y propuesta alternativa

El informe señala que dentro de la propia administración estadounidense existen dudas sobre si un eventual objetivo político —incluido el debilitamiento del liderazgo encabezado por el ayatolá Ali Jameneí— podría lograrse únicamente mediante ataques aéreos.

En paralelo, ambas partes estarían evaluando una propuesta que permitiría a Irán mantener un programa de enriquecimiento nuclear altamente limitado y con fines exclusivamente de investigación y uso médico.

La iniciativa surge en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en la región, con grupos de portaaviones y aeronaves concentrados a distancia operativa de territorio iraní, según el diario.