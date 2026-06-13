El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará la próxima semana en una cena organizada por el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles. La actividad forma parte de las celebraciones por el aniversario número 250 de la independencia estadounidense y se desarrollará una vez concluida la cumbre del G7 que tendrá lugar en Francia.

La información fue confirmada este sábado por la Presidencia francesa. El encuentro está programado para el miércoles, día en que finalizarán las reuniones de los líderes de las principales economías industrializadas del mundo en la ciudad de Évian.

La asistencia del jefe de Estado norteamericano a esta actividad también despeja las dudas sobre cuánto tiempo permanecerá en territorio francés. En los días previos existían interrogantes sobre si completaría toda la agenda prevista para el encuentro internacional.

Las especulaciones surgieron debido a lo ocurrido durante la edición anterior del G7 realizada en Canadá. En aquella ocasión, Trump abandonó la reunión antes de su clausura debido al incremento de las tensiones en Oriente Medio.

La aceptación de la invitación formulada por Macron es interpretada por las autoridades francesas como una señal de que el mandatario estadounidense participará en todas las actividades programadas hasta el final del foro.





Un escenario con valor histórico para ambos países

Desde el Palacio del Elíseo recordaron que Versalles mantiene un vínculo especial con la historia compartida entre Francia y Estados Unidos. En ese lugar se firmó en 1783 el acuerdo que consolidó la independencia estadounidense tras la guerra contra Gran Bretaña.

La firma de ese tratado fue posible después del respaldo brindado por el rey Luis XVI a las Trece Colonias durante el conflicto. Francia contribuyó con recursos económicos, armamento y apoyo militar a la causa independentista.

Posteriormente, la contienda concluyó de manera oficial con el Tratado de París. Mediante ese acuerdo, el gobierno británico reconoció la independencia de los Estados Unidos.

Ucrania e Irán marcarán la agenda del G7

Las discusiones entre los líderes del G7 estarán centradas principalmente en los principales focos de tensión internacional. Entre los asuntos prioritarios figuran la guerra en Ucrania y la situación en Irán.

Como parte de las actividades, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participará en calidad de invitado. Su presencia permitirá abordar el respaldo internacional a Kiev en medio de la prolongación del conflicto con Rusia.

Otro de los temas que concentrará la atención de los mandatarios será la relación entre Washington y Teherán. El asunto cobra relevancia en un contexto en el que se considera posible la concreción de un acuerdo entre ambos gobiernos.

Las autoridades francesas han señalado que el objetivo principal de esta edición del G7 es impulsar respuestas frente a los desafíos internacionales más urgentes. La intención es que las reuniones concluyan con medidas y compromisos específicos.

En la antesala del encuentro, fuentes gubernamentales explicaron que la presidencia francesa pretende convertir la cita en una cumbre orientada a la gestión de crisis. Según indicaron, la meta es obtener “resultados concretos” frente a los desafíos que actualmente enfrenta la comunidad internacional.