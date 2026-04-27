El Gobierno del Ecuador condenó este domingo el incidente de violencia registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca, evento que contaba con la presencia del presidente Donald Trump, la Primera Dama y otras autoridades importantes de los Estados Unidos.

A través de un boletín emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador expresó su solidaridad con el gobierno y reiteró su compromiso con la defensa de los valores democráticos.

“La violencia política es inaceptable y no tiene ningún lugar en nuestras democracias”, señala el comunicado oficial.

Boletín |



Ecuador condena acto de violencia en Washington D.C. pic.twitter.com/qat8C8lv6v — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 26, 2026

TIROTEO

Como se conoce, el tiroteo ocurrió la noche de este sábado, cuando se oyeron disparos después del discurso de bienvenida. Frente a ellos, los equipos de seguridad tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump y otros, quienes fueron evacuados rápidamente.

Mientras que los cientos de invitados se refugiaron debajo de las mesas, situación que obligó a la suspensión de la actividad.

Respecto al sospechoso del ataque, Trump difundió fotos del detenido, sin camisa y esposado, boca abajo sobre una alfombra. Según medios estadounidenses, se trata de un hombre de 31 años, Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California.

Sobre él, pesarían dos cargos: uso de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro.